Siyonistlerin işgaline karşı cesur direniş
Küdüs'de yaşanan son olaylarla birlikte sosyal medyada daha önce çekilmiş bir fotoğraf gündeme geldi. Siyonist İsrail'in zulmüne karşı Filistinliler direniyor. Filistin'de minik bir kız çocuğu kendisine silah doğrultan bir işgalciye çatalla direndi.
İsrail'in Filistin halkını yıldırma politikilara yaklaşık 70 yıldır sürüyor. En son Kudüs'ü başkent ilan eden siyonistler. Kudüs'te Müslümanların kutsal camii Mescid'i Aksa'da provokasyonlara devam ediyor. Kudüs'de yaşayan Filistinli ailelerde evlerini terk etmek zorunda kalıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin Kudüs'ü terk etmeleri için her türlü baskıyı yapıyor.
Bir fotoğraf karesinde Siyonist işgal gücünün Filistinli kıza silah doğrulttuğu ancak Filistinli kızın elindeki çatalla direndiği görülüyor.
Filistin halkı çocuğundan yaşlısına ve gencine siyonistlere karşı dimdik duruyor.