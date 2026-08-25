Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

GELECEKTE DAHA DA DEĞERLENEBİLİR Hatalı basım paralar, az sayıda üretildiği için koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Bu tür hatalı paralar zamanla daha da değerlendiğinden birçok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, hatalı basım madeni paraların ilerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini öngörüyor.