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Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

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Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

Darphanede bazı madeni paraların hatalı basılması, koleksiyonerlerin gözdesi haline getirdi. Özellikle hatalı basılan 1 TL ve 50 kuruşlar değerinin çok üzerinde alıcı bulabiliyor.

#1
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

Günlük hayatta sıradan bir bozuk para olarak kullanılan bazı madeni paralar, üretim aşamasındaki hatalar nedeniyle yüksek meblağlara ulaşabiliyor. Darphane’deki baskı ve kesim sırasında meydana gelen nadir kusurlar, özellikle 1 TL ve 50 kuruşları koleksiyonerler için cazip hale getiriyor. Bu özelliklere sahip paralar, ilan platformlarında nominal değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

#2
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

BİNLERCE KATINA SATILIYOR Son dönemde ilan platformlarında listelenen örneklerde, 2023 yılı basımı hatalı 1 Türk Lirası 5.200 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.

#3
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

GELECEKTE DAHA DA DEĞERLENEBİLİR Hatalı basım paralar, az sayıda üretildiği için koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Bu tür hatalı paralar zamanla daha da değerlendiğinden birçok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, hatalı basım madeni paraların ilerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini öngörüyor.

#4
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

#5
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

DELİKLİ BASILAN 50 KURUŞ’TA KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ Bununla birlikte, 2009 yılına ait ve üretim esnasındaki hammadde veya kesim hatası nedeniyle "delikli" olarak basılan 50 Kuruş ise 4.800 TL bedelle satışa sunulmuş durumda.

#6
Foto - Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler binlerce katını ödüyor!

Bir madeni paranın hatalı basım olarak yüksek değer görmesinde belirli kriterler esas alınıyor: Paranın üzerindeki yazılarda çift basım (çift darp), halkanın göbekten kayması, eksik baskı veya metalde delik bulunması gibi görsel ve teknik kusurlar değeri doğrudan artırıyor. Hatanın aynı seri içerisinde kaç adet parada tekrarlandığı ve piyasaya kaç adet sürüldüğü fiyat aralığını belirliyor. Paranın yıpranmamış olması, çil (kullanılmamış) durumda bulunması koleksiyon değerini katlayan unsurlar arasında yer alıyor.

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