Sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bodrum’da kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurdu. Kontrollerin ardından tedbir amaçlı anjiyo olan Adalı’nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti. Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.