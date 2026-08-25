  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş’ın çalışanı itiraf eti: Özgür Karabat'ın şoförüne 5 milyon lira teslim ettim! Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu Mehmetçik Suriye'ye kalkan olunca uykuları kaçtı: Çıbanbaşı İsrail şimdi de mağduru oynuyor Eli kanlı teröristler iyice zıvanadan çıktı: Siyonist bu kez eğitim merkezini gasp etti CHP’li Gümrükçü, Yeni Partili Güç’ü rezil etti: Sen ahlaksızın daniskasısın! Cebindeki telefonu bile CHP’nin parasıyla aldın Bahçeli’den Malazgirt mesajı: Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir İsrail'in uzaydan yeryüzünü vurma planı ABD’de ormanlar cayır cayır yanıyor! Nevada eyaletinde 32 ev kül oldu Semalarda İHA’larla çizildi: Suriye’den İsrail’e haritalı gönderme ABD vatan haini avında: Bunu yapan casusa 10 milyon dolar ödül
Spor Sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Spor

Sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bodrum’da kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurdu. Kontrollerin ardından tedbir amaçlı anjiyo olan Adalı’nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti. Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.

Beşiktaş, Vlahovic'i böyle tanıttı: Tanıtım filminde sürpriz isimler yer aldı
Beşiktaş, Vlahovic'i böyle tanıttı: Tanıtım filminde sürpriz isimler yer aldı

Spor

Beşiktaş, Vlahovic'i böyle tanıttı: Tanıtım filminde sürpriz isimler yer aldı

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!
Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

Spor

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

Beşiktaş’tan hakemlere sert tepki: Bir daha maçlarımızda istemiyoruz
Beşiktaş’tan hakemlere sert tepki: Bir daha maçlarımızda istemiyoruz

Spor

Beşiktaş’tan hakemlere sert tepki: Bir daha maçlarımızda istemiyoruz

Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!
Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!

Spor

Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23