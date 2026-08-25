Mehmetçik Suriye'ye kalkan olunca uykuları kaçtı: Çıbanbaşı İsrail şimdi de mağduru oynuyor

İslam coğrafyasını onlarca yıldır kan ve gözyaşına boğan terör devleti İsrail, Şam hattındaki kanlı planları bozulunca yine malum mağdur edebiyatına sarıldı. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve huzurunu tesis etmek amacıyla sahada attığı stratejik adımlar, Siyonist çetede adeta deprem etkisi oluşturdu.

Mehmetçik’in bölgedeki caydırıcı varlığından ve Suriye’ye sağladığı sarsılmaz askeri destekten aşırı derecede rahatsız olan işgalci rejim, burnunun dibinde biten Türk gücü karşısında neye uğradığını şaşırdı. Haritalar üzerinden duygu sümürüsü yapan küresel kamuoyunu kışkırtmaya çalışan çıbanbaşı İsrail’in sergilediği bu ucuz tiyatro, sahadaki çaresizliğini ve yaşadığı derin paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

HARİTADAN MEDET UMUP DÜNYAYA MAĞDUR EDEBİYATI YAPTILAR

Korkudan ne yapacağını şaşıran İsrail Başbakanlık Ofisi, yayınladığı videolu sosyal medya paylaşımında küstahça şu iddiaları öne sürdü:

"Türkiye, Suriye’deki askerî varlığını İsrail sınırına doğru genişletmeye yöneldi. İsrail tehdidi tespit etti ve büyümeden önce harekete geçti."

"Haritaya bakın. Ne yaşandığını görün."

SİYONİST SPİKERİN AĞZINDAN TÜRK KORKUSUNUN İTİRAFI!

Yayınlanan skandal videoda ekran başına geçen Siyonist spiker, Suriye haritasını göstererek Türkiye'nin sahaya koyduğu iradeyi ve yaşadıkları paniği şu sözlerle itiraf etti:

"İsrail, Suriye içinde büyüyebilecek bir güvenlik tehdidini durdurdu. Ne yaşandığına bakalım. Suriye iç savaşından bu yana Türkiye, Suriye'ye yerleşti. Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 5'inde önemli bir askeri varlığı bulunuyor. Güneyde, İsrail'in bulunduğu bölgede ise İsrail yalnızca yüzde 0,1'lik bir alanı kontrol ediyor. Bu sınırda Hizbullah, IŞİD ve diğer terör örgütlerinden gelen tehditler var. Bu da demek oluyor ki tehdit olmayan Türkiye, İsrail'den 50 kat daha fazla Suriye toprağını elinde tutuyor."

EBU ED-DUHUR HAVA ÜSSÜ SİYONİSTLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ!

Türk askerinin stratejik noktadaki konuşlanmasını hazmedemeyen Siyonist rejim, işgal altındaki Filistin topraklarına olan yakınlığı bahane ederek şunları söyledi:

"Bir yıldan uzun süre önce İsrail ve Suriye güvenlik statükosunu korumak ve sınırı sakin tutmak için bir mutabakata vardı. Suriye bu mutabakatı ihlal etti. İsrail istihbaratı, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Ebu ed-Duhur hava üssüne konuşlanmak üzere olduğunu tespit etti. Bu üs, İsrail kasabalarına ve yerleşimlerine 200 milden daha az mesafede bulunuyor. Başbakan Netanyahu, İsrail'in tutumunu açıkça ortaya koydu: Türkiye'nin Suriye'de kök salmasına ve İsrail sınırına doğru ilerlemesine izin vermeyeceğiz."

ERDOĞAN’IN "ADİL BİR DÜNYA" VİZYONU UYKULARINI KAÇIRIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı çıkışını ve İsrail'in bölgedeki varlığına yönelik sert eleştirilerini hedef alan işgalciler, ABD'ye de sığınarak çaresizliklerini şöyle dile getirdi:

"İsrail, defalarca Suriye'yi uyardı. 'Yapma' dedi. Suriye bu uyarıları aldı ancak görmezden geldi. Bunun üzerine İsrail mesajını başka bir şekilde iletti. Peki, İsrail neden Suriye'deki Türk güçlerinden endişe duymalı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulundu. Hatta en yakın ortağımız ABD için bile 'Adil bir dünya mümkündür, ama Amerika ile değil' dedi."

"Böyle birini sınırınızda ister misiniz? 7 Ekim herkese gösterdi: Düşmanınız sizin yok edilmek istendiğinizi söylüyorsa, ona inanmalısınız. Başbakan Netanyahu, başka bir noktayı da netleştirdi: İsrail, önceki statükoya dönüşü memnuniyetle karşılar. Biz tırmanış aramıyoruz. Ancak ne Türkiye ne de başka bir ülke İsrail devletini tehdit edemeyecek."