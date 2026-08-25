Ustası sırrını açıkladı: İşte motorun ömrünü uzatan yöntem!

"MANUEL İLE KIYASLARSAN, OTOMATİK DAHA BİR MASRAFLI OLUYOR" Osman San, sözlerinin devamında, "Eskilerimiz hep manuel vites ile araç kullanmayı öğrenirlerdi ve o şekilde devam ederlerdi. Artık sürücü kurslarında bile hep otomatik vites öğretiliyor. Bu sebeple otomatik vites herkese biraz daha rahat geliyor. Manuel vitesli araç bakımsızsa, sadece baskı balata değişip devam edilebiliyor ama otomatikte öyle olmuyor. Otomatik vitesli aracın belli bir kilometresinde yağını değiştirmek, ayarlarını yapmak gerekiyor. Bakımları olduğu sürece otomatik de kullanışlı. Tabii manuel ile kıyaslarsan, otomatik daha bir masraflı oluyor. Aslında bu tamamen kullanıcının elinde. Örneğin, sürücü ışıklara geldiğinde şanzımanı sıkmayacak, vitesi N'ye yani boşa alacak. Her ışıkta değil, uzun beklemelerde vites D yerine N yapılırsa boşa şanzımanı yorulmaz, ısınmaz" ifadelerini kullandı.