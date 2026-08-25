Ustası sırrını açıkladı: İşte motorun ömrünü uzatan yöntem!

"DEVRİNİ, GİDECEĞİ HIZI ARAÇ KENDİSİ AYARLIYOR, BAĞIRMADAN VİTES ARTTIRIYOR" Müşterilerin büyük bir bölümünün otomatik vitesli araçlara geçiş yaptıklarını anlatan Osman San, şunları söyledi: "Otomatik araç biraz daha çabuk satılıyor. Bizim elimizde geçen 2-3 tane arabamız vardı. İkisi otomatik, bir tanesi manuel. Manuel vitesin kilometresi daha düşüktü, otomatiğin biraz daha yüksekti. Otomatikler gitti, manuel yine kaldı. Halbuki manuel araçta hiç boya, hasar yoktu; kilometresi de düşüktü, temizdi ama otomatik gitti. Bilenler için manuel daha iyi ama şu an tasarruf devri. Otomatik, manuel vitese göre biraz daha tasarruflu yakıyor. Devrini, gideceği hızı araç kendisi ayarlıyor, bağırmadan vites arttırıyor. Otomatiğin yakışı manuele göre daha az."