Siyonistlerin hakkından gelecek olan O’dur

A. Halim Seçkin, Kur’an-ı Kerim ve İslam tarihinden örnekler verdiği yazısında, Allah'ın kudretini ve insanlık tarihindeki etkili müdahalelerini hatırlattı. Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya, Hz. Yusuf'tan Hz. İsa'ya kadar pek çok peygamberin hayatındaki dönüm noktalarını ve mucizeleri anlatan Seçkin, Siyonist’in hakkından gelecek, onları yerle yeksan edecek, zulümlerini durduracak ve demir kubbe ve korunaklarını etkisiz kılacak olanın da Allah olduğunu belirtti. İşte Halim Seçkin’in Doğruhaber’deki yazısı:

“Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Allah’tır. Her şeyin sahibi O’dur. Rüzgarları gönderip onlarla bulutları yürüten, o bulutlardan ölü topraklara yağmuru yağdıran O’dur. Yağdırdığı yağmurlarla ölü toprakları canlandıran, üzerlerinde her türlü, ot, yeşillik, bitki ve sebzeleri yetiştiren O’dur.

Hüznü ve kederi verip ağlatan sonra sevinci verip güldüren O’dur.

Pandemi gibi uzun sürüp nice insanın ölümüne sebep olan, gözle dahi görülmeyen bir virüs karşısında aciz bırakıp neredeyse bütün insanları eve hapseden ve sonrasında bir anda hastalığı bitiren O’dur.

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Cennetten atıldıktan sonra Hz. Adem ile Hz. Havva’yı çok uzun bir ayrılıktan sonra tekrar bir araya getiren, Hz. Yusuf’u uzun hapis yıllarından sonra hürriyetine kavuşturup Mısır’a Aziz eden, Hz. Yakub’u uzun bir ayrılık sebebiyle hüzünden gözüne ak düştükten sonra gözüne şifa veren ve onu Yusuf’una kavuşturan O’dur.

Hz. İbrahim’i “ey ateş, serin ve selâmetli ol” diyerek ateşten kurtaran, Hz. Musa ve beraberindekileri denizden geçiren, Hz. İsa’yı israiloğullarının zulmünden kurtarıp göğe yükselten ve tekrar yeryüzüne indirecek olan da O’dur.

Hz. Peygamber’i müşriklerin gözünün önünden geçirdiği halde görmelerine engel olan, Sevr mağarasında ayaklarının altına baksalar görecekleri halde O’nu ve arkadaşını mağaranın ağzına çektiği örümcek ağıyla kurtaran O’dur.

Bedir’de melekleri indirip zaferi nasip eden, Hendek’te bir kişi ile düşmanın arasını bozan, gönderdiği bir kasırga ile çadırlarını yerinden söken, kap-kaçak ve kazanlarını devirip gerisin geriye püskürten O’dur.

Siyahi Bilal’i Kureyş’in ileri gelenlerinin üzerinde Aziz edip Kâbe’nin üzerine ezan için çıkaran, Kâbe’deki bütün putları yerle yeksan eden ve tekbir seslerini Arş-ı Âlâ’ya yükselten O’dur.

Aziz olan, Kerim olan, Rahim olan O’dur. Müminlere ve Gazze’deki mazlumlara merhamete gelecek olan ve onları zalimlerin zulmünden kurtaracak olan O’dur.

Tevekkül edilecek, dayanılacak, yardım talep edilecek, yalvarılacak O’dur. Yardıma gelecek, duayı kabul edecek olan O’dur.

Siyonist’in hakkından gelecek, onları yerle yeksan edecek, zulümlerini durduracak ve demir kubbe ve korunaklarını etkisiz kılacak olan O’dur. Nemrud’u bir sivri sinek ile alt ettiği gibi yenilmez zannedilen Siyonist ve destekçisi ABD ordusunu bir eşek arısı ile merkebe çevirecek olan O’dur.”