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Siyonistlerin gücü 12 yaşındaki çocuğa yetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:12
Siyonistlerin gücü 12 yaşındaki çocuğa yetti

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde bulunan hayvanat bahçesinin yakınında Halid Gannam adlı 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 12 yaşındaki Gannam’ın, Kalkiliya’daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula gittiği ve 7’nci sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:12
  1. İsrail askerleri
  2. Filistin Esirler Cemiyeti
  3. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)
  4. Batı Şeria

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