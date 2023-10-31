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Sosyal Medya Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!
Sosyal Medya

Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:55:00 - 2023-10-31 12:30:21

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, İsrailli askerlerin aynı anda yere yığıldıkları ve hepsinin bacaklarını tuttuğu görüldü.

Terör oluşumu İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı devam ederken, tüyleri diken diken eden görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde İsrailli teröristlerin aynı anda y erde kaldığı ve ayaklarını tuttukları görülüyor.

İddiaya göre teröristlerin aynı anda bacakları şişmiş, sertleşmiş ve yürüyemez hale gelmişti.

O görüntüler geniş çevrelerce yayıldı, uluslararası basın ise haberi gizlemeye çalıştı.

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Yorumlar

Okur

Bu p...lere mcdanilts yada burger king dokunmustur inşaallah.insaallah hepsi felç olur.

Sinoplu

s.a Akit, video paylaşmışsınız ama acılmıyor, yani video yok, belki bir düzeltme yaparsanız videoyu görebiliriz. Saygılar kolay gelsin
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