Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, İsrailli askerlerin aynı anda yere yığıldıkları ve hepsinin bacaklarını tuttuğu görüldü.
Terör oluşumu İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı devam ederken, tüyleri diken diken eden görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu görüntülerde İsrailli teröristlerin aynı anda y erde kaldığı ve ayaklarını tuttukları görülüyor.
İddiaya göre teröristlerin aynı anda bacakları şişmiş, sertleşmiş ve yürüyemez hale gelmişti.
O görüntüler geniş çevrelerce yayıldı, uluslararası basın ise haberi gizlemeye çalıştı.
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