Siyonistlerin Erdoğan hazımsızlığı! İşte ABD'deki tren garında geçen o diyalog
Gündem

Siyonistlerin Erdoğan hazımsızlığı! İşte ABD’deki tren garında geçen o diyalog

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı nefret dilini kullanan Siyonistler yine rahat durmadı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, ABD'de bir tren garında yaşadığı o anları anlattı.

Tüm dünyada mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu davranışıyla malum çevrelerinde hedefi oluyor.

Orta Doğu’da yıllardır yaptığı katliamlarla bölgeyi adeta kan gölüne çeviren İsrail’i en çok eleştiren ve İsrail’e karşı en çok diplomasi trafiği yürüten lider olan Erdoğan’a, Siyonistler nefret dilini kullanmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ABD’de yaşandı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, tren garında beklerken başından geçen olayı canlı yayında anlattı.

İŞTE O NEFRET DİLİ

Aktaş; "ABD'de bir tren garında beklerken yanıma bir kadın geldi. 'Türk müsünüz' diye sordu, 'Evet' deyince, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor musunuz?” diye sordu.

Ben ‘Çok seviyorum’ deyince, ‘Ben de nefret ediyorum’ dedi.

Ben de ‘Siyonist misin?’ diye sorunca evet ‘Siyonistim’ dedi.

Peki, ‘Bu nefretin nedeni nedir?’ dedim.

O da ‘Dünyada Yahudiler aleyhine kolay kolay cümle kullanılmaz. Erdoğan çıktı ulu orta o kadar çok İsrail eleştirisi yaptı ki dünyada İsrail eleştirisi yapmak sıradan hale geldi. Bunu da Erdoğan başlattı.’ dedi.

Ben de kendisine ‘Erdoğan’ı seviyordum ama sizi dinledikten sonra Erdoğan’a sevgim beş-on kat daha artı. İyi ki katliamları yapan vampirlerin de eleştirilebilir olduğunu göstermiş oldu.’ dedim” diye konuştu.

ABD’de bir tren garında yaşanan bu diyalog, Siyonistlerin nasıl kötü bir ruh halinde olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KIZAN VATANDAŞ

AT YALANI  ZATEN SANA İNANAN BİR SÜRÜ  VAR.

Abdullah Biri

Dışarıda siyonist yada kafir net bellş. Ya üljkemin içine gizlenmiş takiye yapan korkak adiler var, bunlar cok tehlikeli sinsi şinsi propagandalar. Reise siyasi ayak altında Chp deki şu an kişiler net belli aslı siyonist uşaklıgı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )

