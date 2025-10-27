İngiliz medyası Erdoğan’ın ‘niyetini’ açıkladı

Kuveyt emirinin ziyareti, bölgesel turunun bir parçası olarak gerçekleşti ve onun Arap olmayan bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu. Sultan Haitham'ın Türkiye ziyareti, yaklaşık 40 yıldır bir Umman sultanının yaptığı ilk ziyaretti. Her iki ziyaret de önemli siyasi ve diplomatik ağırlığa sahipti ve birçok anlaşma imzalandı. Bu devletlerin Ankara ile olan mütevazı ilişkilerinde kesinlikle yeni bir sayfa açıldı. Erdoğan, bu iki ülkeyi hem karşılıklı ziyaretlerde bulunmak hem de gelişen bağları sağlamlaştırmak için ziyaret etti. Her Körfez devletinin farklı çıkarları ve vizyonları olduğu konusunda bir anlayış var ve bu da Ankara'nın onlarla ayrı ayrı gündemler geliştirmesine yol açtı. Liderlik düzeyinde önemli bir siyasi irade olduğu açık ve bu, Türk-Körfez ilişkilerinin kişiselleştirilmiş doğası söz konusu olduğunda çok önemli.