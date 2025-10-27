İngiliz medyası Erdoğan’ın ‘niyetini’ açıkladı

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde hala keşfedilmemiş birçok alan bulunuyor. Ancak, hızla değişen bölgesel dinamikler ve Körfez devletlerinde devam eden ekonomik dönüşümler, Türkiye-Körfez ilişkilerinin hızını önemli ölçüde etkilemektedir. Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin önemini vurgulayan üç temel husus bulunuyor. İlk olarak Erdoğan'ın ziyareti, Gazze ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra, kritik bir dönemde gerçekleşti. Erdoğan, bölgesel düzeyde, Gazze ve Suriye konusunda Körfez ülkelerinden daha geniş destek arıyor ve Ankara, Körfez ülkelerinin tek taraflı değil, çok taraflı çabalar yoluyla katkı sağlaması muhtemel olsa da, Gazze'nin yeniden inşası için Körfez'in desteğini istiyor.