Spor MotoGP'de İspanya rüzgarı! Sezonun ilk galibiyeti geldi! Torak Razgatlıoğlu ise 19. sırada bitirdi
MotoGP'de İspanya rüzgarı! Sezonun ilk galibiyeti geldi! Torak Razgatlıoğlu ise 19. sırada bitirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 4. durağı olan İspanya Grand Prix’sinde, BK8 Gresini takımının başarılı pilotu Alex Marquez kendi evinde muazzam bir zafere imza attı. Jerez de la Frontera'daki 4,4 kilometrelik Angel Nieto Pisti'nde koşulan 25 turluk nefes kesen mücadelede Marquez, rakiplerine şans tanımayarak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı İspanya Grand Prix'sini, BK8 Gresini takımından İspanyol Alex Marquez birinci sırada bitirdi.

Sezonun 4. yarışı, Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

 

Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

İlk 3 etabı kazanan Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 ekibinden İtalyan Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncü oldu.

 

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 44.557 saniye arkasında bitirerek 19. sırayı aldı.

 

Ducati Lenovo'dan İspanyol Marc Marquez ise ikinci turda yaptığı kazayla yarış dışı kaldı.

Sezonun 5. etabı Fransa Grand Prix'si, 10 Mayıs'ta koşulacak.

 

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 90

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

4. Pedro Acosta (İspanya): 66

5. Marc Marquez (İspanya): 57

 

