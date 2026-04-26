Suriye’den açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
Suriye'nin Kamışlı kentinde açılan ateş sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesine düşen yorgun mermi, Profesör Dr. Ayfer Gözü'ye isabet etti. Prof. Gözü Hastaneye kaldırıldı.
Suriye Kamışlı'da silahla havaya ateş açılması sonucu sınırı aşan yorgun mermilerden biri, Nusaybin ilçe merkezine düştü. Diyarbakır'dan Nusaybin'e ziyarete gelen Prof. Dr. Ayfer Gözü, vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı profesör, olayın ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gözü'nün tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.