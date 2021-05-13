Siyonistlerin adım adım işgal planı

İsrail'in ilk tohumları, 1917 yılında Osmanlı’dan kopuş anlamına gelen Balfour Deklarasyonu’nun imzalanması ile atıldı.

İngilizler Siyonistlere destek verdi

İngiliz bakan Arthur Balfour, Siyonistlerin lideri Lord Rothschild’e resmi bir mektup yazdı.

Mektupta, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması için Siyonistleri sonuna kadar destekleyeceği belirtiliyordu.

Yüzbinlerce Yahudi Filistin'e gönderildi

Bu deklarasyon uyarınca yüzbinlerce Yahudi Siyonizm projesi kapsamında İngiliz mandası altındaki Filistin’e göç ettiler.

1920'de ayaklanma

Planlı Yahudi göçü sonucunda, Filistin’de Arapların 6′da 1′i kadar çoğalan Yahudi nüfusuna karşı bir tepki olarak Nisan 1920′de iki büyük Filistin ayaklanması yaşandı.

BM Filistin'i ikiye böldü

1947'de İngiltere, Filistin sorununun çözümünü Birleşmiş Milletler’e devretti.

Birleşmiş Milletler Filistin’i iki parçaya böldü. Filistin bu fikre sıcak bakmamasına rağmen, 33 ülkenin oyuyla bu plan kabul edildi. Bir yıl sonra 14 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan etti.

Sadece Sina'yı geri verdiler

5 Haziran 1967de 6 gün savaşı başladı. Orta Doğunun haritası bu savaşta değişti. Israil Gazze ve Sina yarımadasını Mısır’dan, Golan tepelerini Suriye’den aldı ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü işgal etti. İsrail toprakları bu savaştan sonra neredeyse 2 kat büyüdü.

1982'de Filistinliler katledildi

Birleşmiş Milletler, bu savaştan sonra 242. kararını alıp İsrail’in bu savaşta kazandığı toprakları işgal edilmiş olarak kabul ederek, bir an önce çekilmelerini istedi ancak İsrail, 500.000 Filistinli’nin mülteci durumuna düştüğü bu savaş sonucunda işgal ettiği topraklardan çekilmedi. 1982'de Ariel Şaron, savaşı başlattı. Binlerce Filistinli sivil öldürüldü.

İsrail çatışmalardan besleniyor

1994'te Filistin Özgürlük Harekâtı ve İsrail Kahire’de görüştü. Bu görüşmelerde yapılan anlaşmanın sonucunda, İsrail’in Gazze’nin çoğunu ve Batı Şeria’daki Erila şehrini Filistin’e bırakmasına karar verildi.

2006-2007 yılları arasında Bu kez El Fetih ve Hamas arasındaki çatışmalar gündeme damgasını vurdu. Bağımsız Filistin için mücadele eden bu iki gücün birbirine düşmesi İsrail’in işine yaradı.

İşgalle büyüyen tek ülke

Uluslararası kamuoyu, İsrail yönetimine Batı Şeria’da daha fazla Yahudi yerleşimi yapmaması çağrısında bulundururken İsrail İşgal haritasını büyütüyor.

Filistinliler sürgün ediliyor, Yahudiler yerleştiriliyor

İsrail yönetiminin gizlice Batı Şeria’daki toprakları parsellediğini ve buralara yerleşimler inşa edildikten sonra adlandırdığı biliniyor.

23 yasa dışı yerleşim yeri var

1990′dan sonra inşa edilen 23 “yasal olmayan yerleşim”, haritada “uygun araziler” olarak gösteriliyor. Bu durumun işgali genişletme politikasının bir parçası olduğu savunuluyor.

Trump ve Netanyahu'nun haritası

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da kendi çıkarları doğrultusunda yeni planlar yaptı.

Trump, seçimlerde İsrail'in desteğini alabilmek için İsrail'in yıllardır istediği açıklamaları yaptı ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalacağını söyledi.

Müslüman dünyasında tepkilerle karşılanan açıklamaların ardından ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından bir de harita paylaşmıştı.