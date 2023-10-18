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Gündem Siyonistlerden Türkiye çağrısı
Gündem

Siyonistlerden Türkiye çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 02:20:00 -
Siyonistlerden Türkiye çağrısı

Gazze'de hastane vurup Filistinlileri katleden İsrail'in Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığını duyurarak, ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede Türkiye'yi terk etmesini istedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneyi vurması sonucu daha da alevlenen İsrail-Filistin çatışması sonrası İsrail Güvenlik Konseyi'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail, vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı.

"En kısa sürede Türkiye'yi terk edin"

Times of Israel'de yer verilen habere göre, İsrail Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığını duyurarak, ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede Türkiye'yi terk etmesi yönünde çağrı yaptı.

Fas'taki İsraillilere uyarı

Öte yandan İsrail Güvenlik Konseyi, Fas'a yönelik alarm seviyesini 2'nci seviyeye çıkararak, bölgedeki İsrailli turistlere dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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