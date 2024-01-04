Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!
Önceki gün Lübnan'daki saldırıda şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Batı Şeria'da düzenlenen taziye toplantısı, siyonist askerler tarafından dağıtıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katiller, Filistinli grupların Aruri'nin öldürülmesi dolayısıyla El Halil'de düzenlediği taziye toplantısını bastı.
Havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz atan siyonistler, taziye toplantısını dağıttı. Onlarca kişi, atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Filistinli sosyal medya kullanıcıları, İsrail güçlerinin baskınına ve göz yaşartıcı gaz atma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'taİsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.
Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticisi olarak kabul edilen Aruri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına da katkı sağlamıştı.
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