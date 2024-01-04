  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü süpermarket iflas etti edecek! Şubelerini bir bir kapatmaya başladı

Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi

Memur ve memur emeklisi yüzde 49.25, işçi ve Bağkur emeklileri ise: yüzde 37.57 zam gelecek! Önemli şartları

241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!

Katar'dan İsrail'e ayar

İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Satın almak istiyor!

Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş

Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!
Gündem Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!
Gündem

Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:08:00 -
Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!

Önceki gün Lübnan'daki saldırıda şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Batı Şeria'da düzenlenen taziye toplantısı, siyonist askerler tarafından dağıtıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katiller, Filistinli grupların Aruri'nin öldürülmesi dolayısıyla El Halil'de düzenlediği taziye toplantısını bastı.

Havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz atan siyonistler, taziye toplantısını dağıttı. Onlarca kişi, atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, İsrail güçlerinin baskınına ve göz yaşartıcı gaz atma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'taİsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticisi olarak kabul edilen Aruri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına da katkı sağlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama
İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama

Dünya

İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu
Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Gündem

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!
Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Gündem

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! ABD'den Türkiye ziyaretine ilişkin flaş açıklama
Dünya

Son dakika! ABD'den Türkiye ziyaretine ilişkin flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağı b..
Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti
Ekonomi

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Geçtiğimiz ay emekliler için Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu iddia eden İngilizlerden yine dikkat çeken bir haber geldi. İngiliz..
Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar
Otomotiv

Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

Toyota, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23