Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı
Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, Lübnan topraklarına topçu saldırısı düzenledi.
Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.
Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.
Kaynak: AA
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