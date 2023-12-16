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Dünya Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı
Dünya

Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:17:00 -
Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı

Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, Lübnan topraklarına topçu saldırısı düzenledi.

Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.

Kaynak: AA

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