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Dünya Siyonistlerden Gazze'ye yoğun bombardıman! Can kayıpları artıyor
Dünya

Siyonistlerden Gazze'ye yoğun bombardıman! Can kayıpları artıyor

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 02:21:00 -
Siyonistlerden Gazze'ye yoğun bombardıman! Can kayıpları artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda biri çocuk iki Filistinli daha şehit oldu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

İsrail Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

Bu arada İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tuttu. Görgü tanıklarına göre, saldırıda bölgedeki pek çok bina yerle bir oldu.

Sivil savunma ekipleri ile ambulansların olay yerine intikal ettiği ve saldırının yaşandığı bölgede enkaz altından 13 yaralı çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kuzey Valiliğindeki İç Güvenlik Teşkilatı binasının İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yıkıldığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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