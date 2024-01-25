  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Baykar'daydı! TB3 SİHA'ya öyle bir şey takıldı ki, bu kadarı hiç beklemiyordu

Fast food zincirleri sağlığımızla oynuyor... İşte o, uyanıkların yaptığı... Yüzlerce işletmeye yasal işlem uygulandı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak doğalgaz gelişmesi! 'Ümit var' dedi, sonra tarih verdi

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

"Davutoğlu 'beni neden kandırdın' diye sormuş mudur?"

Cübbeli Ahmet Hoca'dan uzayla ilgili çok konuşulacak çıkışı: Kuran'a zıt! Bunu yapmak enayilik

İstanbul’u neler bekliyor? Murat Kurum dev projelerini açıkladı

Murat Kurum'dan bomba proje: İlk kez açıklıyorum

İstanbul Murat Kurum'la rahat edecek! UIaşımda devrim...

Murat Kurum'dan İstanbullu emeklilere tarihi müjde: Her ay hesaplarına bu kadar para yatıracağız
Gündem Siyonistlerden Filistinli esir kadınlara ahlaksızca muamele
Gündem

Siyonistlerden Filistinli esir kadınlara ahlaksızca muamele

Yeniakit Publisher
2024-01-25 20:03:00 - 2024-01-25 20:07:07
Siyonistlerden Filistinli esir kadınlara ahlaksızca muamele

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hod Haşaron Cezaevi'nde tutulan Filistinli kadınların dayak, aşağılama ve utanç verici aramalara maruz kaldıklarını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest kalan ve hala tutuklu olan bazı kadınların ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Filistinli kadınlardan A.Ş, "Ben ve diğer bazı esir kadınlar Hod Haşaron Cezaevi'ne götürüldük. Bizleri zemini suyla dolu bir hücreye koydular ve içinde bulunan tuvalet de kullanılabilecek durumda değildi." dedi.

"Gardiyanlardan biri yüzüme yumruk attı"

İsrailli kadın gardiyanlar tarafından çıplak arandıklarını anlatan A.Ş, "Kadın gardiyanlardan biri yüzüme yumruk attı. Gözaltına alındığım sırada da ağır şekilde darbedildim." ifadelerini kullandı.

"Çıplak halde aranmaya maruz kaldık"

N.S isimli diğer bir Filistinli kadın da İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları hakaret ve muameleyi şöyle anlattı:

"Hapishanede yanıma 3 kadın gardiyan geldi ve bana yaklaşımları çok aşağılayıcı ve acımasızcaydı. Beni uzun saatler boyunca ağır küfürler eşliğinde ellerim ve gözlerim bağlı halde yürümeye zorladılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sürekli olarak bana 'Burası sizin ülkeniz değil, çekin gidin' diyorlardı. Ben ve diğer bazı kadın esirler, hücreye girişimiz sırasında çıplak halde aranmaya maruz kaldık."

Şiddet 7 Ekim'den bu yan arttı

Kadınların ifadelerinde pencereleri açık hücrelerde tutuldukları ve özellikle gece saatlerinde soğuk havanın büyük bir işkenceye dönüştüğü vurgulanan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların sistematik olarak maruz kaldıkları işkence ve aşağılamaların 7 Ekim 2023'ten itibaren daha da arttığına işaret edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden 16 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı bildirilmişti.

İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi
İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi

Gündem

İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi

İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...
İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...

Gündem

İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...

İngiltere Parlamentosu'nda 'İsrail' tartışması!
İngiltere Parlamentosu'nda 'İsrail' tartışması!

Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda 'İsrail' tartışması!

Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu
Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu

Gündem

Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı
Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var
İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Dünya

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği
Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

Gündem

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman AYDIN

BACIM SIZE CEKIN GIDIN DIYEN KAHBRLER ESAS KENDILERI GITMESI LAZIM CUNKU O TOPRAKLAR FILISTIN TOPRAĞI IDI AZICIK SATIN ALIP SONRA GASBE BAŞLADILAR IŞGAL ETTILER YAKTILAR YIKTILAR ALLAH ONLARI KAHRU PERIŞAN EYLESIN ZAFER FILISTINLILERIN OLACAK INŞALLAH
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23