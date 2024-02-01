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Dünya Siyonistler şaşkın! İsrail’in alçak planı çöktü
Dünya

Siyonistler şaşkın! İsrail’in alçak planı çöktü

Yeniakit Publisher
2024-02-01 15:47:00 -
Siyonistler şaşkın! İsrail’in alçak planı çöktü

İsrail'in tünellere su basma planı çöktü. Direniş güçleri bir kez daha İsrail'i şaşırttı.

Direniş güçlerinin Gazze’de sahip olduğu tünellerin 500 km kadar olduğu belirtiliyor. Nitekim direniş liderleri bu hususu birçok farklı platformda da bizatihi ifade ediyorlar.

İbranice haber yapan Kanal 12 dün ‘İsrail ordusundaki kaynakların ‘’Gazze Şeridi'ndeki tünelleri su basması projesini durdurmak için harekete geçildiğini çünkü bu planın sonuç vermediğini’’ belirten bir gelişmeyi aktardı.

İsrailli güvenlik yetkilileri, ordunun tünel meselesine kesin bir çözüm bulamadan Gazze'de savaşa girdiğini itiraf ediyor.

İsrail Ordu Radyosu, tünellere su basma işleminde kullanılan ‘’Atlantis’’ sisteminin başarısının yalnızca kuzey Gazze Şeridi'nde olduğunu, özellikle denize yakın tünellerde çok kısmi bir başarı ile elde edilebildiğini bildirdi.

Kaynak: Milli Gazete
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