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Gündem Siyonistler Nuseyrat'ta yine okul vurdu! 23 şehit...
Gündem

Siyonistler Nuseyrat'ta yine okul vurdu! 23 şehit...

Yeniakit Publisher
2024-07-16 22:38:00 - 2024-07-16 23:00:10
Siyonistler Nuseyrat'ta yine okul vurdu! 23 şehit...

Katil İsrail Nuseyrat Mülteci kampında yine okula sığınan sivilleri vurdu.

Siyonist İsrail Gazze ile birlikte daha önce güvenli bölge ilan edilen yerlerde saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bugün Han Yunus'ta sivillerin çadırını vuran İsrail, Nuseyrat Mülteci kampında da bir okulu bombaladı.

23 şehit, 73 yaralı!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait Al Razi Okulu’na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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