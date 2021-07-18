  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı
Kurban Bayramı öncesi ‘sahte para’ uyarısı
İtalyan devinden Altay için resmi teklif!
Fahrettin Altun Yunan basınına sert konuştu!
Dünya Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! İsrail zulmü bitmiyor
Dünya

Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! İsrail zulmü bitmiyor

Siyonist İsrail polisinin koruduğu binden fazla fanatik Yahudi, Mecis-i Aksa'ya baskın düzenledi. Siyonist polisler, Filistinli Müslümanları acımasızca darp etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:10:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Siyonist İsrail polisi ile binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yaşananlara ilişkin bir yazılı açıklama yayınlayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinden bu yana bini aşkın fanatik Yahudinin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini duyurdu.

Baskınların sürmesi bekleniyor

Açıklamaya göre, Harem-i Şerif'in avlusuda ayinler gerçekleştiren Yahudiler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve 'Tişa BeAv' adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik Yahudilerin, öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

İsrail polisi masum sivillere saldırdı

Öte yandan siyonist İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bulunan masum Filistinlilere saldırdı. Polisin Harem-i Şerif içinde bulunan Kıble Mescidi'ne gaz bombası attığı ve kapıları kapattığı kaydedildi. Filistinli Müslümanlar, Kral Faysal ve Hutta Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye çalışan fanatik Yahudilere engel olmaya çalıştı. 10'a yakın İsrail polisinin savunmasız ve tek bir Filistinliye saldırıp, acımasızca dövdüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay