Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! İsrail zulmü bitmiyor

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Siyonist İsrail polisi ile binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yaşananlara ilişkin bir yazılı açıklama yayınlayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinden bu yana bini aşkın fanatik Yahudinin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini duyurdu.

Baskınların sürmesi bekleniyor

Açıklamaya göre, Harem-i Şerif'in avlusuda ayinler gerçekleştiren Yahudiler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve 'Tişa BeAv' adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik Yahudilerin, öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

İsrail polisi masum sivillere saldırdı

Öte yandan siyonist İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bulunan masum Filistinlilere saldırdı. Polisin Harem-i Şerif içinde bulunan Kıble Mescidi'ne gaz bombası attığı ve kapıları kapattığı kaydedildi. Filistinli Müslümanlar, Kral Faysal ve Hutta Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye çalışan fanatik Yahudilere engel olmaya çalıştı. 10'a yakın İsrail polisinin savunmasız ve tek bir Filistinliye saldırıp, acımasızca dövdüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.