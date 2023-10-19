  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bebek katliamını meşrulaştıran DW Türkçe hakkında harekete geçildi

AK Partili Sezen: Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum

ABD'den insanlık suçuna destek! Gazze'de insani yardım çağrısını veto etti

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi: Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!

Milli İHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar rahmetle anılıyor

'Kan' kardeşliği! Sivil katliama ortak olan Biden'dan İsrail'e destek: Kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kişiye özel akademisyen ilanı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'nın sözde Norveç sorumlusu yakalandı

Irak'taki Amerikan üssü, Iraklılar tarafından kamikazelerle vurularak protesto edildi...
Dünya Siyonistler Lübnan'ın güneyine saldırdı
Dünya

Siyonistler Lübnan'ın güneyine saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 03:38:00 -
Siyonistler Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsmi verilmeyen bir İsrail Ordu Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ordusu mensubu unsurların, Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdığını söyleyen sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalının haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Duf Dağı bölgesindeki Şuba ve El-Adise köylerindeki Hizbullah hedeflerine saldırdığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, hain planı için Starlink'i kullanacak
İsrail, hain planı için Starlink'i kullanacak

Teknoloji

İsrail, hain planı için Starlink'i kullanacak

Dün çağrı yapılmıştı! Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor
Dün çağrı yapılmıştı! Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

Gündem

Dün çağrı yapılmıştı! Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

Pentagon İsrail'i savundu
Pentagon İsrail'i savundu

Dünya

Pentagon İsrail'i savundu

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı
İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Gündem

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler
Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler

Gündem

Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler

Ürdün'den İsrail'e uyarı: Savaş sebebi sayarız
Ürdün'den İsrail'e uyarı: Savaş sebebi sayarız

Dünya

Ürdün'den İsrail'e uyarı: Savaş sebebi sayarız

İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı
İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı

Gündem

İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı

Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti
Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti

Dünya

Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23