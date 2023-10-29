Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!
Gazze'ye yönelik hava saldırılarına 23. gününde de devam eden katil İsrail, Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombaladı.
Geçtiğimiz hafta hastane bombalayarak yüzlerce sivil masumu katleden İsrail, şimdi de Kudüs Hastanesi'ni vurma tehdidinde bulunuyor.
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak, hastaneyi acilen boşaltmalarını istediğini duyurdu.
Siyonistler, "Hastaneyi boşaltın" diyerek tehditte bulunmalarından sonra, bugün Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalayama başladılar.