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Gündem Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!
Gündem

Siyonistler Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:58:00 - 2023-10-29 19:27:35

Gazze'ye yönelik hava saldırılarına 23. gününde de devam eden katil İsrail, Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombaladı.

Geçtiğimiz hafta hastane bombalayarak yüzlerce sivil masumu katleden İsrail, şimdi de Kudüs Hastanesi'ni vurma tehdidinde bulunuyor.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak, hastaneyi acilen boşaltmalarını istediğini duyurdu.

Siyonistler, "Hastaneyi boşaltın" diyerek tehditte bulunmalarından sonra, bugün Kudüs Hastanesi'nin yakınını bombalayama başladılar.

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