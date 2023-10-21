Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!

Suudi Arabistan Prensi Turki bin Faysal siyonist rejimin Gazze'ye yönelik soykırıma ilişkin skandal ifadeler kullandı. Suudi prens katliamdan Hamas'ı suçladı.

Suudi Arabistan ile Hamas arasındaki 'normalleşme' görüşmelerinin işgalcilerin soykırımı nedeniyle iptal edilmesi Suudi Prensi kızdırdı. Suudi Prens, ''Suudi Arabistan'ın Filistin sorunu için başlattığı barışçıl çözüm bulma girişimini sabote ettiği için Hamas'ı kınıyorum.'' diyerek Hamas'ı suçladı.

Suudi Prens ayrıca, ''İsrail'i Katar'ın Hamas'a aktardığı paraları desteklediği için kınıyorum.Katar'ın Hamas sözcüsüne ev sahipliği yapması endişe verici. Hamas'ı destekleyen herkesin hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hamas'ı İsrail’e Gazze'deki soykırımı işleme bahanesini sağladığı için kınıyorum.'' diyerek siyonist rejimin soykırımına adeta 'destek verdi.'