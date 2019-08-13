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Siyonistler ibadet özgürlüğüne de el uzattı

İşgalci İsrail insanlık suçu işliyor... Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Müslümanlara, kuduz köpek gibi saldıran Siyonist İsrail’e TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan tepki geldi. Turan, “Bu saldırı; sadece Mescid-i Aksa’ya gelen Müslümanlara karşı değil, insanlığa ve ibadet özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur” değerlendirmesini yaptı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:29
Siyonistler ibadet özgürlüğüne de el uzattı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Filistinli Müslümanları kendi topraklarından çıkarmak için evlerini yıkan, hukuksuzca göz altına alıp günlerce işkenceler eden bebek katillerinin Mescid-i Aksa’da Kurban Bayram namazını kılmak isteyen mazlumlara saldırmasına TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan tepki gösterdi.

Kurban Bayramı’nda dahi mazlumlara huzur vermediler

Siyonist İsrail’in Müslümanların huzurunu bozarak, Ortadoğu’da terör estirdiğini söyleyen TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa’da yeni bir saldırı yaparak Müslümanların Kurban Bayramı’nda dahi huzurunu bozmuş, peygamberler diyarında terör estirmiştir. Bu saldırı sadece bayram namazını ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa’ya gelen müslümanlara karşı değil, insanlığa ve ibadet özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. İsrail polisinin Aksa’ya saldırısını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalci ve yerleşimciler tarafından tekrarlanan saldırılara uluslararası toplumun, insan hakları savunucularının sessiz kalması zulme ortak olmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim onurumuzdur”

Uygulamaların unutulmaz yaralar açtığını ifade eden Turan, “Yüzyılın ihanetini İslam toplumuna ve Filistinlilere onaylatmak için her türlü baskı ve şantajı yapanlar, azgınlıklarını artırırken Ortadoğu’da unutulmaz yaralar açmaya devam ediyorlar. Bilsinler ki Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim onurumuzdur ve parayla, hileyle, baskıyla satın alınamayacaktır. Eğer bugün Ortadoğu’da ve dünyada barış ve esenlik isteniyorsa ilk olarak Filistinliler özgürlüğüne kavuşmalı ve İsrail’in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi için Siyonist rejime baskı yapılmalıdır. Aksine onları cesaretlendiren ve destek olan her adım ateşe körükle gitmektir. İslam dünyasının sessizliği halkların içinde büyüyen öfkenin sessizliğidir.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin’in sessiz çığlığını görmezden gelmeye devam ederse ileride çok daha büyük bir şiddet ortamını hazırlayacaktır. Herkesin buna hazır olması, planlarını buna göre yapması gerekmektedir. İsrail akıttığı kanın hesabını mutlaka verecektir. Hayber’in yiğitleri, muhakkak bir gün gelecektir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:29
  1. Ankara
  2. Filistinli Müslümanlar
  3. Mescid-i Aksa
  4. Kurban Bayram namazı
  5. TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  6. Siyonist İsrail
  7. Ortadoğu
  8. Kurban Bayramı
  9. Birleşmiş Milletler (BM)
  10. Filistin

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