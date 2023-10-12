Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'

Siyonist Herzi Halevi, abluka altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, "Gazze asla eskisi gibi olmayacak" dedi.

İsrail askerlerine hitap eden Halevi, "Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 7 Ekim'de gerçekleştirilen, yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıdan Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar sorumlu" diye konuştu.

Masum sivillere yönelik zulümlerine devam edeceklerini dünayay haykıran siyonist Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Düşmanlarımıza kesin bir darbe vuracağız. Bugünkü görevimiz bu ve bunu başarmakta kararlıyız. Bu durum zaman alacak ve sabır gerekiyor" diye konuştu.