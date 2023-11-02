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Dünya Siyonistler bu defa Gazze'deki Birleşmiş Milletler okulunun çevresini vurdu!
Dünya

Siyonistler bu defa Gazze'deki Birleşmiş Milletler okulunun çevresini vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 11:25:00 -
Siyonistler bu defa Gazze'deki Birleşmiş Milletler okulunun çevresini vurdu!

Siyonist çete, Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine saldırı düzenledi. Faciada en az 5 kişinin şehit olduğu açıklandı.

Siyonist çete, Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine saldırı düzenledi. Faciada en az 5 kişinin şehit olduğu açıklandı.

Siyonistler bu defa Gazze'deki Birleşmiş Milletler okulunun çevresini vurdu!

Siyonist çete, Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine saldırı düzenledi. Faciada en az 5 kişinin şehit olduğu açıklandı.

Zalim işgalci rejim bu kez Gazze'de Birleşmiş Milletler okulunun çevresini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, işgalcilere ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.
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Saldırıda, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı, UNRWA'a ait Ebu Asi okulunun çevresi de hedef alındı.

Siyonist saldırısında en az 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

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