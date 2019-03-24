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Siyonistler birbirine girdi! ‘Netanyahu; boş, kışkırtıcı ve korkak biri’

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, "Netanyahu zamanında Hamas güçlendi. Başbakan'ın sözleri çok kışkırtıcı, aslında korkakça ve uygulanamayacak durumda" açıklamasını yaptı.

24 Mart 2019 Pazar 12:30
Siyonistler birbirine girdi! ‘Netanyahu; boş, kışkırtıcı ve korkak biri’

9 Nisan'da yapılacak seçimlere az bir zaman kala İsrail'de siyasetin tansiyonu yükseldi. İsrail eski Başbakanlarından Ehud Olmert, Mavi ve Beyaz koalisyon partilerinin liderleri Benny Ganz ile Kahol Lavan'ın cep telefonlarındaki bilgilerin İran'a sızdırılmasından Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tutttu.

Netanyahu 2014'te de bilgi sızdırmış

Olmert, dün Baka Western'de düzenlenen bir toplantıda, "Kan" İbranice kanalı tarafından yayınlanan açıklamalarında, Netanyahu'nun 2014'te de Gazze'deki son savaşı sırasında bilgi sızdırdığını ve bunun yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

Netanyahu'ya ağır eliştirilerde bulunan eski başbakanlardan Olmert, “İran, Netanyahu'ya çok fazla ilgi duyuyor” diyerek şunları söyledi: "Netanyahu, İran'ı Suriye'de birleştirmek üzere bırakırken, Golan'la müzakere ediyor; zamanında Hamas'ın gücü büyüdü; boş bir başbakan, sözleri çok kışkırtıcı, aslında korkakça ve uygulanamayacak durumda."

Gantz'ın telefonu İran korsanlar tarafından tarafından hacklenmişti

İsrail İç İstihbarat Şefi Shin Bet, önümüzdeki ay yapılacak erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen İsrail eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın, cep telefonunun İranlı bilgisayar korsanlar tarafından hacklendiğini doğrulamıştı. Gantz ise, hacklenme iddialarını redderken; muhalif parti liderleri de ‘olaydan Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.

İsrail Times gazetesi de, Gantz'ı İsrail'in başbakanı olacak lider aday olarak tanıtırken; cep telefonun İranlı bilgisayar korsanları tarafından hacklenmesinin zamanlamasının tesadüf olmadığını ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:30
  1. Ehud Olmert
  2. Netanyahu
  3. İran
  4. İsrail
  5. Benny Gantz

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