Siyonistler Beyrut'ta otel vurdu

Dünya

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir otele düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

