Siyonistin hazır beklettiği tankları Gazze sınırında görüntülendi!
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye aralıksız bombardıman düzenleyen katil İsrail'in, sınırda hazır beklettiği tankları görüntülendi.
İsrail tankları Gazze Şeridi’nin Beyt Hanun’a ait tarım arazilerinde hazır şekilde bekletiliyor.
Tankların haricinde zırhlı iş makinalarının da bölgede olduğu görüldü.
Öte yandan Beyt Hanun sınırında havalanan bir İsrail helikopteri, Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.