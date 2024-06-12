Siyoniste dost Gazze'ye düşman

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CHP ve seçimdeki kripto ortağı PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’nin çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde soykırımcı İsrail’i sevindirecek, mazlum Filistinlileri üzen bir karar alındı. 1. Başkanvekili CHP’li Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında önceki gün gerçekleştirilen İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı sırasında AK Parti, MHP ve BBP gruplarının verdiği “Gazze ile kardeş şehir olunması” teklifi, CHP’li Meclis üyelerin oylarıyla reddedildi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tel Aviv’le, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Beerşeba’yla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi’nin Bat-Yam’la kardeşlik anlaşmasını sürdürdüğü bir dönemde İmamoğlu ve adamlarının Gazze’yi reddetmesi, “CHP-Siyonist kardeşliğini” bir kez daha tescilledi.

CHP Gazze sınavından geçemedi

Gazze ile kardeş şehir olunması için AK Parti, MHP ve BBP Grup Başkanvekilleri imzalı gündem maddesi teklifini okuyan İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Filistin’in herkesin önünde duran bir sınav kâğıdı olduğunu, tarihin, çocukların ve Allah’ın bu konuda kendilerine hesap soracağını dile getirdi. Türkyılmaz, şunları kaydetti: “Hep birlikte, ‘Ey Gazze buradayız ve İstanbul’dan sana kardeşim demek istiyoruz. Kardeşim, Gazze buradayız. Zeytine ve incire yemin olsun ki susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz ve asla seni terk etmeyeceğiz.’ Filistin’in yiğit evlatlarını ve direnişlerini yürekten selamlıyoruz. Zaten kardeşimiz olan Gazze’yi resmi olarak İstanbul’a kardeş olarak ilan etmeyi teklif ediyoruz. Gazze Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması ve teklifimizin gündeme eklenerek Hukuk, AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarına ortak havale edilmesini arz ederiz.”

CHP’den uyduruk bahane

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise teklif üzerine söz alarak bu konuda kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığı bahanesine sarıldı. CHP’nin Filistin davasına destek veren bir siyasi geleneğinin bulunduğu şeklinde gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanan Özcan, “Bugün de gerek Avrupa’nın gerek dünyanın bütün sosyal demokrat, sosyalist partilerine mektuplar göndermek, yapılan toplantılarda bunları dile getirerek Filistin davasına açıktan savunan bir görüşe sahip. Yine Ekrem başkanımız yakın zamanda Ramallah Belediye Başkanı ile toplantı gerçekleştirerek desteklerini ifade etti. Yine Filistinli öğrencilerin İstanbul’da destekçisi ve onlara burs veriyor. Konulara böyle yaklaşan, Filistin halkının, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olan bir siyasi hareketin yönettiği belediyeye yönelik böyle bir teklif getireceğiniz zaman en azından bir sorarsınız. Dolayısıyla biz bu teklife, bu nedenlerle ret vereceğiz” şeklinde ucuz bir mazeret üretti.

Siyonist katillerle kardeş

İktidarda olduğu 1949 yılında haydut devlet İsrail’i ilk tanıyan Müslüman hükümet olan ve her fırsatta Hamaslı mücahitlere terörist iftirası atan CHP’ye bağlı çok sayıda belediye ise Siyonistlerle kardeşlik kurmaktan çekinmiyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tel Aviv’le, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Beerşeba’yla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi’nin Bat-Yam’la olan kardeşlik anlaşması, 7 Ekim’de başlayan ve yaklaşık 40 bin masum Gazzeli’nin hayatına mal olan katliama rağmen sürüyor.

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Her hayırlı hizmete karşı

Öte yandan, geride kalan 6 yılda tek bir barınak bile inşa etmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB yönetimi, AK Parti, MHP ve BBP gruplarının verdiği “sokak hayvanlarıyla ilgili komisyon kurulması” teklifini de oy birliğiyle reddetti. Sokak hayvanları sorununa ilişkin inceleme ve araştırma yapmak, çözüm önerileri ve raporlar sunmak, idareden gelen teklifleri değerlendirmek, sahipsiz hayvan hizmetlerine dönük çalışmaları takip etmek, ilgili sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya ile istişareler yürütmek, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve literatürü yakından izlemek ve gerekli hallerde meclisi bilgilendirmek üzere kurulması istenen Sokak Hayvanları Komisyonu’nun reddedilmesi, CHP’li İBB yönetiminin amacının hizmet üretmek olmadığını bir kez daha ispat etti.