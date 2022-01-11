Siyonist zalimlerden katmerli zulüm!
İşgal altında tuttukları Filistin’de akla hayale sığmayacak zulüm örneklerine imza atan Siyonist işgalci İsrail yönetimi, sudan bahanelerle tutuklayıp hapse attıkları Filistinlilerin evlerini de arama bahanesiyle darmadağın ediyor.
Yeni Akit Ankara
Filistin Ajansı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güvenlik güçleri, Cenin'in güneyindeki Ceb'a beldesinde evine baskın düzenlediği esir Nemr Alavene'nin evini darmadağın etti.
Evdeki eşyaları kırıp dökerek sağa sola saçan İsrail güvenlik güçleri, zaten fakirlikle boğuşan Filistinli Alavene Ailesi’nin eşyalarını kullanılmaz hale getirdi.
İsrail zulmünün en sıradan hali olan bu durumun her gün farklı adreslerde tekrarlandığı belirtiliyor.