Siyonist virüsünü kahreyle ya rabbi!

Sebahattin Ayan İstanbul

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve Müslümanlara büyük müjdelerin bahşedildiği Kadir Gecesi, huşu ve hüzün içinde idrak edildi. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı Kadir Gecesi’nde eller semaya, af ve mağfiret için kalktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde evlerini mescitlere çeviren mü’minler, İslam âleminin huzuru için Allah’a yakardı. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, ‘Bin aydan daha hayırlı olduğu’ belirtilen Kadir Gecesi’ni dua ve ibadetler eşliğinde eda eden milyonlarca Müslüman, kurtuluşa erenlerden olabilmek adına, tam bir kulluk bilinci içerisinde niyazda bulundu. İslam dünyasının sessizliğinden cesaret alan Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik vahşi saldırısı nedeniyle Kadir Gecesi’nde hüzne boğulan Müslümanlar, Siyonist İsrail’in kahrolması için Cenab-ı Hakk’a dualar etti. Müslümanlar, hem ümmetin selameti hem de insanlığın üzerindeki Koronavirüs musibetinin sona ermesi için Allah’tan (CC) niyazda bulundu.

“İsrail dünyanın gözü önünde hunharca vahşet uyguladı”

Öte yandan; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş mesajında Terör devleti Siyonist İsrail’in, Mescid-i Aksa’daki saldırılarına tepki göstererek, “mübarek Kadir Gecesi’nin hemen öncesinde, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs, barbarca bir işgale maruz kalmıştır. İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş, azgın bir topluluk Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırmış, Ramazan Bayramı’nın arifesinde, bütün dünyanın gözü önünde hunharca vahşet uygulamıştır” ifadelerini kullandı. Hiçbir zorbalığın Filistin’in, Gazze’nin ve Mescid-i Aksa’nın özgür geleceğine engel olamayacağını vurgulayan Erbaş, “Allah’ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri, hiçbir zalim güç kirletemeyecektir” dedi.