Siyonist vahşet ateşkes tanımıyor! Lübnan’da can kaybı 3 bin 42'ye yükseldi
Gazze'deki soykırımın ardından gözünü Lübnan'a diken ve bölgeyi kan gölüne çeviren katil İsrail ordusu, uluslararası hukuku ve ilan edilen ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak vahşetini sürdürüyor. Siyonist rejimin 2 Mart'tan bu yana Lübnan topraklarına düzenlediği barbarca saldırılarda bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sözde ateşkes kararlarına rağmen durmayan işgalci çete, Lübnan genelinde 22 masumu daha hayattan kopararak toplam can kaybını 3 bin 42'ye yükseltti.
Batı dünyasının sessiz desteğiyle Orta Doğu'yu topyekun bir imha savaşına sürükleyen soykırımcı terör devleti, sivil yerleşim alanlarını, evleri ve altyapıları acımasızca bombalayarak katliam listesine yeni isimler ekliyor. Ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığını kanıtlayan bu son saldırılar, Siyonist barbarlığın hiçbir insani veya hukuki sınır tanımadığını bir kez daha tüm dünyanın yüzüne tokat gibi vurdu.
22 MASUM DAHA ŞEHİT OLDU
Lübnan'dan gelen son resmi veriler, katil İsrail'in bölgede ilan edilen kuralları nasıl çiğnediğini gözler önüne serdi. Ateşkes sürecinin yürürlükte olmasına rağmen sivil hedeflere bomba yağdırmaya devam eden işgalci ordu, son saldırılarla birlikte 22 Lübnan vatandaşını daha katletti. 2 Mart'tan bu yana aralıksöz süren bombardımanlarda şehit olanların sayısı 3 bin sınırını aşarken, yaralıların ve evsiz kalan yüz binlerce mültecinin dramı bölgedeki insani felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.