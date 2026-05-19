Siyonist vahşet ateşkes tanımıyor! Lübnan’da can kaybı 3 bin 42'ye yükseldi

Batı dünyasının sessiz desteğiyle Orta Doğu'yu topyekun bir imha savaşına sürükleyen soykırımcı terör devleti, sivil yerleşim alanlarını, evleri ve altyapıları acımasızca bombalayarak katliam listesine yeni isimler ekliyor. Ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığını kanıtlayan bu son saldırılar, Siyonist barbarlığın hiçbir insani veya hukuki sınır tanımadığını bir kez daha tüm dünyanın yüzüne tokat gibi vurdu.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 22 artarak, 3 bin 42'ye yükseldi.

22 MASUM DAHA ŞEHİT OLDU

Lübnan'dan gelen son resmi veriler, katil İsrail'in bölgede ilan edilen kuralları nasıl çiğnediğini gözler önüne serdi. Ateşkes sürecinin yürürlükte olmasına rağmen sivil hedeflere bomba yağdırmaya devam eden işgalci ordu, son saldırılarla birlikte 22 Lübnan vatandaşını daha katletti. 2 Mart'tan bu yana aralıksöz süren bombardımanlarda şehit olanların sayısı 3 bin sınırını aşarken, yaralıların ve evsiz kalan yüz binlerce mültecinin dramı bölgedeki insani felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.