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Siyonist sevici Pompeo zırvaladı! “Tanrı Trump’ı Yahudileri kurtarmak için gönderdi”

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yine zırvaladı. Pompeo, "Tanrı Trump’ı Yahudileri kurtarmak için gönderdi" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 15:00
Siyonist sevici Pompeo zırvaladı! “Tanrı Trump’ı Yahudileri kurtarmak için gönderdi”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de ABD merkezli "Hristiyan Yayın Ağı" (CBN) televizyonuna verdiği röportajda Washington-İsrail ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

"Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için"

Sunucunun, "Başkan Trump da Kraliçe Ester gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Pompeo, "Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum. Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir" diye cevap verdi.

Kraliçe Ester kimdir?

Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığına sürgün edildiğine inanılıyor.

Sürgüne gittiği Pers Krallığında dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in, Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor.

Ahaşveroş’un veziri Haman'ın, ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in, Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor.

Trump'ın İsrail'i destekleyen kararları

Kraliçe Ester kadar olmasa da Başkan Trump da İsrail'in lehine birçok karara imza attı.

Filistin ve İsrail politikasını neredeyse tamamen İsrail yanlısı Yahudi asıllı kişilere emanet eden Trump, ilk olarak Aralık 2017'de işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanıdı.

Filistin'e yapılan yardımları da kesen Trump, geçen yıl İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildi.

Son olarak dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini paylaşarak, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyacakları sinyalini verdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:00
  1. Kraliçe Ester
  2. Mike Pompeo
  3. Pompeo
  4. Donald Trump
  5. Trump
  6. Persler

YORUM YAZ

  • fahrifahri7 dk önce
    Evet, sonlarının başlangıcını hazırlıyor. Az kaldı 20 sene daha boruları öter, sonrası yok.
  • rprp23 dk önce
    Mekkeli müşriklerle görüştü ondan destek alan turp onun için istediği şekilde at oynatıyor.
  • sukrusukru50 dk önce
    Türkleride ne için gönderdiğini öğreneceksin siyonist köpek seni.
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu54 dk önce
    Bana göre Trumph yahudilerin sonunu getirecek.

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