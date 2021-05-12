Siyonist saldırılarda 500 konut ve 52 hükümet binası tahrip oldu
Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, siyonist işgalcilerin Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarının, şehrin altyapısına ve Filistinlilerin evlerine geniş çaplı zarar verdiğini ve büyük maddi hasara sebebiyet verdiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, siyonistlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Filistinlilere ait 500’den fazla ev ve bina yıkılırken binden fazla evin hasar gördüğü belirtildi.
Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum ise yaptığı açıklamada, siyonistlerin Gazze kentindeki tüm karakolları ve emniyete ait noktaları hedef alarak tahrip ettiğini duyurdu.