Siyonist Rejimin cebinizdeki casusu! "Sivil" silahları dünyayı dijital hapishaneye çeviriyor

"Uçtan Uca Şifreli" İnfazlar

Tahran’da üst düzey komutanların ve nükleer bilim insanlarının nokta atışı saldırılarla şehit edilmesi, askeri istihbaratın ötesinde bir gerçeği fısıldıyor: Meta Veri Operasyonçuluğu. Mesaj içerikleri şifreli olsa da; konum, zaman ve mesaj yoğunluğu gibi veriler üzerinden çıkarılan "dijital haritalar", suikast timlerine rehberlik etti. Pegasus gibi casus yazılımlarla birleşen sivil teknolojiler, sahiplerini ihbar eden birer casusa dönüştü.

Deneme Sahası Filistin, Pazar Alanı Dünya

Siyonist rejim, sivil hayatı askerileştiren bu doktrini önce Filistin topraklarında test ediyor. Batı Şeria ve Gazze’de Filistinlileri devasa bir biyometrik veri tabanına hapseden "Mavi Kurt" ve "Kırmızı Kurt" gibi yüz tanıma sistemleri, işgal altındaki mahalleleri dijital birer hapishaneye çevirmiş durumda.

İşin korkunç boyutu ise bu baskı araçlarının "Amaç Yıkama" (Purpose Washing) yöntemiyle dünyaya pazarlanması:

İşgaldeki Takip Sistemi: Batı’da "Akıllı Şehir Çözümü" adıyla satılıyor.

Batı’da "Akıllı Şehir Çözümü" adıyla satılıyor. Baskı Algoritmaları: "Trafik Yönetimi" veya "Kamu Güvenliği" maskesiyle ihraç ediliyor.

"Trafik Yönetimi" veya "Kamu Güvenliği" maskesiyle ihraç ediliyor. GPS Karıştırma: Navigasyonları saptırarak sivil tankerleri (Front Eagle örneğinde olduğu gibi) felakete sürüklüyor.

Genetik Kod Değişmiyor: İşgal ve Kontrol

Wassenaar Anlaşması gibi uluslararası denetimlerden kaçan Tel Aviv, "çift kullanımlı teknoloji" kılıfıyla baskı araçlarını küresel pazara sunuyor. İnsan hakları örgütleri uyarıyor:

Filistinliler üzerinde "kanıtlanmış" bu teknolojiler, bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir muhalifi susturmak veya bir halkı gözetlemek için kullanılıyor.

İsimler "akıllı çözüm" ya da "yenilikçi teknoloji" olarak değişse de, bu cihazların genetik kodu değişmiyor: İşgal, kontrol ve mutlak baskı.