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Dünya Siyonist rejim Refah'ta katliam yaptı
Dünya

Siyonist rejim Refah'ta katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 03:30:00 -
Siyonist rejim Refah'ta katliam yaptı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta farklı noktalara düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta farklı noktalara düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen İsrail ordusu Refah'ın doğusu ile batısında evlere saldırı düzenledi.

Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesindeki saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı ancak yaralı sayısı belirtilmedi.

Kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ise 7 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Refah'taki Kuveyt Hastanesine nakledilirken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralı çıkarmaya devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.
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İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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