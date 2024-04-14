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Dünya Siyonist rejim Lübnan'a hava saldırısı başlattı!
Dünya

Siyonist rejim Lübnan'a hava saldırısı başlattı!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:23:00 -
Siyonist rejim Lübnan'a hava saldırısı başlattı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru Kfar Blum ve Hanita yerleşim birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Garayeb, Vardiye, Hilat el Dabba bölgelerine yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Hizbullah: Demir Kubbe platformunu vurduk

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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