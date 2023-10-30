Siyonist rejim Kızıldeniz'den gelen İHA'yı düşürdü!
Siyonist işgal rejimi medyası Kızıldeniz'den gelen bir insansız hava aracı bugün şafak vakti Hayfa ve Kiryat hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı.
Siyonist işgal rejimi medyası Kızıldeniz'den gelen bir insansız hava aracı bugün şafak vakti Hayfa ve Kiryat hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı.
ABD geçtiğimiz günlerde Yemen'den Kızıldeniz boyunca işgal rejimi yönüne fırlatılan 3 füzeye müdahalede bulunulduğunu açıklamıştı. Saldırıyı Husiler üstlenmişti.
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