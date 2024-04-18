  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonist rejim katliam yaptı
Dünya

Siyonist rejim katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 01:43:00 -
Siyonist rejim katliam yaptı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında 5'i çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine, İsrail ordusunun Refah'ın güneyinde bulunan es-Selam Mahallesi'ndeki tarım arazisi üzerindeki bir barakayı hedef aldığını söyledi.

Yetkililer, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinden yerinde edilerek Refah'a gelen Iyad ailesinden 5'i çocuk, 2'si kadın 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun, Refah kentinde bulunan Doğu Mezarlığı çevresindeki el-Behabisa ailesine ait bir evi bombalaması sonucu da çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı
İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Gündem

İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!
Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!

Gündem

Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!

Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var
Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var

Dünya

Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var

İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!
İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!

Dünya

İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23