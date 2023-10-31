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Dünya Siyonist rejim Hamas liderinin evini havaya uçurdu!
Dünya

Siyonist rejim Hamas liderinin evini havaya uçurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 10:07:00 -
Siyonist rejim Hamas liderinin evini havaya uçurdu!

Siyonist rejim Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

Siyonist rejim Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

işgal askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan işgal askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

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