Siyonist rejim güçleri Filistinli genci darbederek gözaltına aldı! İşte o anlar...

Siyonist rejim güçleri, Hayfa'da Filistinli bir genci darbderek tutukladı. Polisin insanlık dışı müdahalesine çevredeki Filistinliler tepki gösterirlen görüntüler anbean kaydedildi.

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere ses bombalarıyla müdahalesinin ardından bölgede gerilim tırmanışa geçti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Şehit sayısı 103'e yükseldi

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 10 Mayıs’tan bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kişi şehit oldu.

İsrail hükümetinin kışkırtıcı açıklamalarının ardından fanatik Yahudiler sokaklara inerek Filistinlileri linç ederken, İsrail polisi de önüne gelen Filistinliyi gözaltına alıyor.

Filistinli genci darbederek gözaltına aldılar

Sosyal medyaya düşen bir görüntüde birçok İsrail polisinin aralarına aldıkları bir Filistinliyi darbederek gözaltına aldığı görülüyor. Çevredeki Filistinlilerin de tepki gösterdiği darp anı telefon kamerasına anbean yansıdı.