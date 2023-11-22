Siyonist rejim, Gazze'de bazı noktalardan çekiliyor
Gazze'deki direniş karşısında geri adım atan siyonist işgalciler "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik olarak "açık alanlara" çekilmeye başladı.
Siyonist işgal rejimi sözde ordusu son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından çekildi.
Siyonist rejim, daha önce işgal ettiğini öne sürdüğü Sabra Mahallesi'nin batısı ile Ez-Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden çekildi.
İşgalciler ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne geriledi.
Siyonist işgal rejimine ait tanklar Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerinde "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik olarak "açık alanlarda" konuşlandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdüren siyonist rejim, Endonezya Hastanesi çevresinde mevzilendi. (İLKHA)
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