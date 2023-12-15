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Dünya Siyonist rejim Batı Şeria ve Gazze'de 85 sporcuyu katletti
Dünya

Siyonist rejim Batı Şeria ve Gazze'de 85 sporcuyu katletti

Yeniakit Publisher
2023-12-15 09:47:00 -
Siyonist rejim Batı Şeria ve Gazze'de 85 sporcuyu katletti

Siyonist işgal rejiminin Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarında, farklı dallarda 85 sporcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Siyonist işgal rejiminin Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarında, farklı dallarda 85 sporcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Futbol Federasyonu, 7 Ekim ile 6 Aralık arasındaki dönemde, 85 Filistinli sporcunun katledildiğinin belgelendiğini duyurdu.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da spor camiasının verdiği kayıplarla ilgili hazırlanan rapora göre işgalciler, saldırılarında Filistinli sporcuları ve spor tesislerini, özellikle de futbolcuları, kulüp başkanlarını, yöneticileri ve hakemleri hedef aldı.

Rapora göre, ikisi Batı Şeria'da olmak üzere katledilen sporcular arasında 18 çocuk ve 37 genç yer alırken, Gazze Şeridi'nde 4 sporcu yaralandı.

Saldırılarda ayrıca, 4'ü Batı Şeria'da, 5'i Gazze'de olmak üzere 9 spor tesisi yıkıldı.
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Raporda, işgalcilerin Batı Şeria'da üç sporcuyu esir aldığı, Gazze Şeridi'nde ise kayıp sporcuların sayısının bilinmediği belirtildi. (İLKHA)

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