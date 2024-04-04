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Siyonist nefreti körüklendi, korkak İsrail harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-04-04 12:04:00 -
Siyonist nefreti körüklendi, korkak İsrail harekete geçti

Terör oluşumu İsrail, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerinde güvenliği artırma kararı aldı.

 yeniakit.com.tr 

Yerel basında yer alan haberlere göre İsrail, bu hafta başında Suriye’de üst düzey bir İranlı yetkilinin öldürülmesinin ardından “olası bir İran saldırısı beklentisiyle” dünya genelindeki elçilik ve misyonlarında “güvenliği arttırma” kararı aldı.

İran, İsrail’i Şam’daki bürokratı hedef almakla suçlarken, ABD saldırıdan önceden haberdar olmadığını açıkladı.

Her ülkeye uygun koruma seviyesi

Güvenlik kaynakları, İsrail Kamu Yayın Otoritesine, “yüksek risk seviyesine sahip ülkeler ve daha düşük risk seviyesine sahip ülkeler olduğunu ve her ülkeye uygun bir koruma seviyesi belirlendiğini” söyledi.

İran’ın siber saldırıları

İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu da Cuma günkü “Kudüs Günü” öncesinde İran’ın siber saldırılarının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.
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Kurum, saldırıların web sitelerini tahrif etmeyi, elektrikli ev aletlerinin çalışmasını engellemeyi ve yanlış bilgi yaymayı içerebileceğini duyurdu.

Bu açıklama, İsrail’in Pazartesi günü Şam’daki İran konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda iki Devrim Muhafızı komutanı ve beş askeri danışmanın öldürülmesine tepki olarak İranlı unsurların saldırılar düzenleyeceği korkusunun hakim olduğu bir ortamda geldi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada “Saldırı, Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hadi Haj Rahimi'nin öldürülmesine yol açtı.

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Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

İran, deaş, pkk bunlar ancak müslümanlara zarar verir!
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