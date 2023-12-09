Siyonist MOSSAD itibar suikastına başladı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Gazze’de insanlık suçu işleyerek katliamlar yapan siyonist İsrail, kendine destek vermeyen ülkeleri hizaya getirmeye çalışıyor. Bu bağlamda bağımsız bir Filistin devletinden yana tavır koyan İspanya’ya karşı itibar suikastına başladı. Gazetemize konuşan araştırmacı yazar İsmail Nacar, şunlara dikkati çekti. “İspanya’nın tavrından rahatsız olan MOSSAD, itibar suikastı için hemen kollarını sıvayarak, İspanya Kraliçesi’nin, kız kardeşinin eşiyle aşk yaşadığı dedikodusunu dillendirmeye başladı. Zaten İspanya’nın Yahudilerin tarihsel hafızasındaki yeri 1492 sürgününden dolayı hiç de parlak değil. Anlaşılıyor ki MOSSAD, açık ve örtülü operasyonlarına hız verecek. Biz de dikkatli davranmalıyız.”

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