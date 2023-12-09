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Dünya Siyonist MOSSAD itibar suikastına başladı
Dünya

Siyonist MOSSAD itibar suikastına başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:41:00 -
Siyonist MOSSAD itibar suikastına başladı

7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık suçu işleyerek katliamlar yapan siyonist İsrail, kendine destek vermeyen ülkeleri hizaya getirmeye çalışıyor. İsrail geçtiğimiz günlerde bağımsız bir Filistin devletinden yana tavır koyan İspanya’ya karşı itibar suikastına başladı. Yazar İsmail Nacar ise, “MOSSAD, açık ve örtülü operasyonlarına hız verecek. Onun için biz de dikkatli davranmalıyız” dedi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Gazze’de insanlık suçu işleyerek katliamlar yapan siyonist İsrail, kendine destek vermeyen ülkeleri hizaya getirmeye çalışıyor. Bu bağlamda bağımsız bir Filistin devletinden yana tavır koyan İspanya’ya karşı itibar suikastına başladı. Gazetemize konuşan araştırmacı yazar İsmail Nacar, şunlara dikkati çekti. “İspanya’nın tavrından rahatsız olan MOSSAD, itibar suikastı için hemen kollarını sıvayarak, İspanya Kraliçesi’nin, kız kardeşinin eşiyle aşk yaşadığı dedikodusunu dillendirmeye başladı. Zaten İspanya’nın Yahudilerin tarihsel hafızasındaki yeri 1492 sürgününden dolayı hiç de parlak değil. Anlaşılıyor ki MOSSAD, açık ve örtülü operasyonlarına hız verecek. Biz de dikkatli davranmalıyız.”

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Yorumlar

aynen böyle

nacar dünya lideri dünyanın gelmiş geçmiş en delikanlı adamı ne dedi öyle bir hareket yaparsan yakaladığımı süveyş kanalında torlak bırakıp geçen gemilerin miçolarını sevindirim dedi buna benjo itide dahil
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