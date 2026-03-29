Siyonist McDonald's protestosu devam ediyor! "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz"

Siyonist McDonald's protestosu devam ediyor! "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz"

Üsküdar’da açılması planlanan McDonald’s şubesine karşı mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor. Yüzlerce gün süren eylemlerle dikkat çeken protestoda binlerce imza toplandı.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesine karşı eylem başlatan mahalle sakinleri, işletmeye çalışma ruhsatı verildiği gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açarak, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Protesto sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, şubenin açılmasının planlandığı binanın müteahhidi ile görüştüklerini ve işletmenin açılmasını istemediklerini söylediklerini anlatarak, "Dinlemedi bizi. Akabinde bu markanın temsilcilerine gittik. 'İstemiyoruz.' dedik. Ama onlar 'Bu kötü örnek olur. Bunlar, bu mahallede yapılanlar başka yerlere, başka şekilde örnek olur.' diye aksine bunun tersine gittiler. Bizler yılmadık ve 174 gündür buranın açılmaması için mücadele yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesine 3 ay önce işletmenin açılmaması için 2 bin 500 imza teslim ettiklerini dile getiren Uyan, şunları kaydetti:

"Belediye başkan yardımcısı bize bir yazıyla geri döndü. Dedi ki 'Biz önce yönetmeliği uygularız. Ama bizler yerel halkın, toplumun isteklerini de göz ardı etmeyiz, kararımızı verirken yerel halkın isteklerine göre karar veririz.' Akabinde günler geçti. Yaklaşık 150. günde mahalleli olarak 11 bin imza daha topladık. Getirdik teslim ettik. "Bize söylediğinizi yerine getirin. Sosyal belediyeciliğin, kamu belediyeciliğinin gereğini yapın. Sizler hiçbir şeyi bu halka rağmen yapamazsınız. Bu halk, bu mahalleli kendilerine komşu olarak dayatılan bu markayı burada istemiyor.' dedik."

Uyan, 11 bin imzayı teslim ettikten sonra eylemlerinin 172. gününde Üsküdar Belediyesinin işletmenin açılmasına izin verdiğini ifade ederek, "O sandık yine gelecek. O sandık geldiğinde bak bakalım sana McDonald's mı oy verecek yoksa bu mahalleli mi oy verecek, göreceğiz." diye konuştu.

