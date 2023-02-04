Siyonist mallarına boykot çağrısı! Biz almayınca ölmüyoruz ama alınca Filistinliler ölüyor...

Siyonist işgal rejiminin Filistinli Müslümanlara yönelik yaptığı saldırıları değerlendiren İHH Şanlıurfa İl Başkanı Behçet Atila, "Üç ayların başından beri manevi atmosferi bozmak için işgalci rejim tarafından Filistinli Müslümanlara yapılan zulüm devam ediyor." dedi.

Dünya kamuoyu Rusya-Ukrayna savaşına yönelmişken siyonist işgal rejimi, yaklaşık on gün önce Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin mülteci kampına baskınlar yaparak içinde kadın ve çocukların da olduğu 10 Müslüman'ı şehit etti.

Siyonist işgal rejiminin her yıl mübarek aylarda Filistinli Müslümanlara saldırmayı alışkanlık haline getirdiğine işaret eden Atila, Müslümanları siyonistlere ait malları boykot etmeye çağırdı.

Ramazan ayı yaklaştıkça yapılan zulümlerin arttığını dile getiren Atila, "Her Ramazan ayında işgalci siyonist çeteler gerek Gazze'de gerek Batı Şeria'da yoğun saldırılar düzenleyerek özellikle Gazze'de bombardıman yaparak Müslümanları sindirmeye çalışıyorlar. Bu yıl biraz daha erken başladılar. Üç ayların başından beri manevi atmosferi bozmak için saldırılarına devam ediyorlar. Dünya kamuoyu Rusya-Ukrayna savaşına yönelmişken 'Yaptığım katliamlar yanıma kâr kalır mı?' düşüncesi ile yaklaşık 10 gün önce Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin mülteci kampına baskınlar yaparak içinde kadın ve çocukların olduğu 10 Müslüman'ı şehit ettiler. Buna mukabil Filistin'de hareketlilikler oldu ve şu anda da devam ediyor. İşgalci çeteler şu ana kadar çok sayıda Filistinli Müslüman'ın evlerini yıkıp kadın ve çocuklarına işkence yapıtılar." şeklinde konuştu.

"Müslümanlar olarak bizler umut varız"

Dünya Müslümanlarının daha uyanık olması gerektiğini belirten Atila, "Müslümanların, siyonist çetelerin bu saldırılarını tel'in etmeleri lazım. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa yüz yıla yakındır işgal altında. Filistinli Müslümanlar sadece Filistin topraklarını kurtarmak için bu direnişi göstermiyorlar. Bütün dünya ve ümmet adına canları pahasına Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarını korumaya çalışıyorlar. Müslümanların tüm çabalarına rağmen Filistin topraklarının büyük bir kısmı işgal edilmiş haldedir. Müslümanlar olarak bizler umut varız, inşallah Müslümanlar giderek daha da bilinçleniyor. Sadece Filistin'deki değil tüm dünya Müslümanları ile beraber olmaya çalışacağız. Yapılan katliamları kınayacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde protestolar ile veya farklı şekillerde tepkimizi dile getireceğiz." diye konuştu.

"Biz almayınca ölmüyoruz ama alınca Filistinli kardeşlerimiz ölüyorlar"

Siyonist işgal rejimi mallarının boykot edilmesi gerektiğine önemle vurgu yapan Atila," Yapılan boykotları kardeşlerimiz küçük görebilir. Kesinlikle küçük görmesinler çünkü Yahudilerin en önemli özelliklerinden biri dünya menfaatidir, ticari kaygılarıdır. Madem onların böyle kaygıları var bizim de onları oradan vurmamız lazım. Siyonist rejimin mallarını değil de yerli mallarımızı alalım, alternatif ürünlere bakalım. Hatta çok zaruri değilse alacağımız ürünün yerine geçecek bir ürün bulamadıysak çok acil bir durum değilse hiç almayalım. Biz almayınca ölmüyoruz ama alınca Filistinli kardeşlerimiz ölüyorlar. Aldığımız işgalcilerin ürünleri Filistinli kardeşlerimize kurşun olarak dönüyor. Müslümanlara yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dünya Müslümanlarının yapılan bu zulme tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi. (İLKHA)