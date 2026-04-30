Siyonist kuşatmaya karşı 'Sumud' direnişi: Şafak vakti Mülk suresiyle meydan okudular!

Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak ve yıllardır süren zalim ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan sivil Sumud Filosu, Akdeniz'in zorlu sularında tarihi bir irade sınavı veriyor. Hedefine doğru kararlılıkla ilerleyen filo, dün gece saatlerinde İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldı.

Gece karanlığında saldırdılar

Karanlıktan faydalanarak filonun ilerleyişini durdurmak ve aktivistleri sindirmek isteyen İsrail güçlerinin müdahalesi, gemideki vicdan elçilerinin soğukkanlı ve dik duruşuna çarptı. Zulme boyun eğmeme (Sumud) ilkesiyle hareket eden filo yolcuları, gece boyu süren baskı ve gerginliğe rağmen geri adım atmayarak Gazze rotasından sapmadı.

Mülk Sûresi okuyan aktivist

İsrail'in gece baskınının ardından tan yeri ağarırken gemide tüyleri diken diken eden, çok çarpıcı bir manevi atmosfer yaşandı. Gazeteci Uğur Sami Durmuş’un (@uglsmdurmus) kamerasına yansıyan o anlarda, güvertede toplanan aktivistlerden biri ufka bakarak Mülk Suresi'nin 5 ila 9'uncu ayetleri arasını tilavet etmeye başladı. Dillerde Gazze duasıyla okunan o ayetler, geceki saldırıya verilmiş en asil cevap oldu.

Şafak vakti dalga seslerine karışan tilavette, zulme ve zalimlere verilecek ilahi cezanın anlatıldığı ayetler güverteden gökyüzüne yükseldi. Aktivistin dilinden dökülen, "Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık..." mealindeki 5'inci ayetle başlayan o anlar, zalimlerin sonunu anlatan devam ayetleriyle zirveye ulaştı: "Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse öfkeden çatlayacak!..." Hem İsrail'in karanlık saldırılarına manidar bir gönderme hem de Gazze direnişinin sarsılmaz bir simgesi olan bu anlar, sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.